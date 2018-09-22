حصيلة أولية.. ارتفاع حصيلة هجوم الأحواز إلى 24 قتيلاً و53 مصاباً

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة الهجوم على عرض عسكري في الأهواز جنوب غرب إيران، إلى 24 شخصاً وأصيب 53 آخرون جمعيهم من عناصر الأمن الإيراني تقريبا، ، بحسب حصيلة جديدة رسمية مرجحة للارتفاع.

وقالت وسائل إعلام إيرانية عقب الحادث إن مسلحين هاجموا قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غربي البلاد.

من جانبه حمَّل الحرس الثوري جماعة مسلحة تنشط في الأهواز المسؤولية عن الهجوم، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على مسلحين اثنين وتصفية ثالث.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف: إن “عناصر من جماعة الأهوازية هم من أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من المسلحين قاموا بإطلاق النار على العسكريين والناس المتواجدين في موقع العرض العسكري، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين.