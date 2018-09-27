حظر استيراد الأسماك الحية من مقدونيا مؤقتًا 

المواطن - الرياض

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد الأسماك الحية من نوع (Rainbow trout) من جمهورية مقدونيا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي، أن الوزارة فرضت حظراً لهذا النوع من الأسماك بناءً على دراسة النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) المتضمنة تأكيد وجود إصابات بمرض (lnfectious haematopietic necrosis) في تلك الأسماك، وتحسباً من تسرب هذا المرض إلى المملكة وتحقيق للمصلحة العامة.

من جانبه أفاد مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.