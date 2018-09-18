حظر استيراد بعض أسماك الزينة الحية من المكسيك

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر استيراد أسماك الزينة الحية المصابة بمرض Tilapia lake virus من المكسيك.

وأكدت الوزارة أن قرار حظر استيراد أسماك الزينة من المكسيك جاء بناء على دراسة النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والتي تضمنت تأكيدًا صريحًا على وجود إصابة بمرض (tiapia lake virus) في تلك الأسماك.

ويأتي هذا أيضًا ضمن جهود الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.