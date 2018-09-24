حفل وفعاليات مختلفة وبرامج مميزة في ذكرى اليوم الوطني برفحاء

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، افتتح محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني مساء الأحد حفل وفعاليات وبرامج اليوم الوطني الـ 88 المقام في قاعة الثريا للاحتفالات في محافظة رفحاء.

وفور وصوله مقر الاحتفال دشن معرض “المجد والعلياء”وشاهد محتوياته وشرحًا عن أقسامه وأهدافه.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ،ثم القرآن الكريم، ثم بعد ذلك كلمة الأهالي ألقاها ذياب بن فراج الدخيّل، منوهًا إلى إنجازات الوطن في كافة الأصعدة.

وبعدها شاهد العرض المرئي “حكاية وطن”، و”حب الوطن في عيون الشعراء”، لكل من الشعراء أحمد الطرقي، وزيدان الغفيلي، وسعد مقبل، كما تم تقديم عرض مرئي عن محمية الإمام تركي بن عبدالله “محمية التيسية”، وبعد ذلك تم عرض أوبريت إنشادي “حينما تقترب السماء” من كلمات الشاعر سعد المختاري، وإنشاد أحمد المسطح ومحمد المتعب، وإلقاء سلطان الجريسي ومعاذ المطرفي.

وبعدها كرم محافظ رفحاء الداعمين والمشاركين بالحفل.

وختم الحفل بالعرضة السعودية لفرقة رفحاء والتي شارك فيها المحافظ.

ومن ثم انطلقت عروض الألعاب النارية في منتزه رفحاء الغربي والتي غطت سماء المحافظة وسط حضور كبير من الأهالي والتي لاقت استحسانهم.

كما أقيمت عدة فعاليات وبرامج متنوعة في أماكن مختلفة في محافظة رفحاء بمناسبة اليوم الوطني 88 شملت حملة “صحة وطن”في رفحاء مول ،وفي مطار رفحاء جرى استقبال وتوديع ركاب رحلات الخطوط الجوية السعودية ،وكذلك مشاركة الصم احتفاءهم باليوم الوطني في الديوانية الاجتماعية في حديقة ممر المشاة بحضور محافظ رفحاء، وإقامة المباراة بين لاعبي نادي التضامن القدامى على ملاعب النادي، ومهرجان الطفل في السوق الشعبي للأسر المنتجة،بالإضافة إلى عرض بروجكتر على سور مستشفى رفحاء المركزي عن اليوم الوطني.

وتأتي هذه الفعاليات بتنظيم من لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء بالشراكة مع بلدية المحافظة.