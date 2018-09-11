حقائق عن زير النساء مصطفى بدر الدين العقل المدبر لاغتيال رفيق الحريري

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أكد محامي أسر ضحايا حادث اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري أن مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لعملية الاغتيال.

وبحسب موقع قناة المستقبل اللبنانية فإن الادعاء العام قدم للقضاة أكثر من 3 آلاف قرينة لإدانة قتلة رفيق الحريري في جريمة كان لها عظيم الأثر على مستقبل لبنان والمنطقة.

وأفاد محامي أسر الضحايا في لاهاي اليوم إن سليم عياش قاد وحدة اغتيال رفيق الحريري المؤلفة من 6 أشخاص.

والمعروف أن مصطفى بدر الدين أمين ويعرف أيضًا باسمي إلياس فؤاد صعب وسامي عيسى ولد في 6 أبريل 1961 واغتيل في 13 مايو 2016، هو الرجل الثاني في حزب الله الإرهابي وخليفة القائد العسكري للحزب عماد مغنية وصهره الذي اغتيل عام 2008 في دمشق.

مصطفى بدر الدين هو عضو في مجلس شورى حزب الله واعتقل في الكويت عام 1983 بتهمة تفجير السفارة الأمريكية حين دخلها باسم إلياس فؤاد صعب وحكمت عليه الكويت بالإعدام عام 1984 في إطار عملية “الكويت 17 “.

وعند غزو العراق الكويت عام 1991 ، كان مصطفى بدر الدين لا يزال على قيد الحياة، وبعدما أخلت قوات صدام السجون نجح في الهرب إلى السفارة الإيرانية في الكويت.

برز اسمه من قبل المحكمة الخاصة للأمم المتحدة في قضية اغتيال رفيق الحريري في شهر فبراير 2005 وعدد من السياسيين اللبنانيين.

يعرف عن مصطفى بدر الدين ولعه بالنساء وتصنيع المتفجرات للحد الذي وصفه إعلامي غربي بأنه مولع بالنار والنساء.

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تقريرها المؤرخ في يونيو 2011 أن بدر الدين وثلاثة أشخاص غيره كانوا وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

كان مصطفى بدر الدين المتهم على وجه الخصوص بالتخطيط والإشراف على الاغتيال من قبل المحكمة بالإضافة إلى ذلك، وصفته المحكمة الخاصة بلبنان باعتباره المخطط الرئيسي للعملية.

قُتل مصطفى بدر الدين في سوريا يوم 13 مايو 2016 في انفجار استهدف أحد المراكز بالقرب من مطار دمشق الدولي.