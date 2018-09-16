حقوقيون بمقر الأمم المتحدة في جنيف: حاسِبوا قطر

المواطن - الرياض

دعا ناشطون في حقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتصدي لأنشطة قطر الداعمة للإرهاب في المنطقة.

وطالب الناشطون بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر، ووضع تدابير تكفل احترام حقوق الإنسان، كما طالبوا بالعمل بشكل وثيق مع الدول المحاربة للإرهاب، ليعم الاستقرار المنطقة والعالم بأسره.

وأكد الناشطون أن الإرهاب سلوك قطري، مشددين على عزمهم مقاضاة قطر بسبب دورها في دعم الإرهاب، مؤكدين ثبوت تمويل قطر للتنظيمات الإرهابية في مصر.

وأعلنوا عن تبنيهم رفع دعاوى قضائية لضحايا الإرهاب ضد قطر، كما ناشدوا المجتمع الدولي بالحد من دعم الدوحة، كما وجهوا دعوة للتصدي لانتهاكات قطر لكرامة الإنسان.

وأكد الناشطون بأن معايير الدوحة مزدوجة، ففي الوقت الذي تقيم على أراضيها قاعدة عسكرية أمريكية، لديها أيضا مكتب لحركة طالبان، كما كرمت أيضا مفتي الإرهاب القرضاوي الذي يفتي بقتل المدنيين بينما تنتهك حقوق أبناء الغفران.