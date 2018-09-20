حقيقة منع آمال ماهر وأغانيها في الإعلام المصري

المواطن - القاهرة

كشفت مصادر إعلامية مصرية صدور قرار من الهيئة الوطنية للإعلام، صباح اليوم، بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر عبر التلفزيون والراديو المصري الرسمي.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية فإن القرار صدر من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لكن الصحيفة عادت وحذفت الخبر بعد 3 ساعات.

أمال ماهر من جانبها التزمت الصمت ولم تعلق عبر أي من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

وفي وقت لاحق نفى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إصداره قرارًا بمنع إذاعة أي أغانٍ أو كليبات للفنانة آمال ماهر في البرامج أو إجراء المداخلات الهاتفية معها على شاشة التليفزيون المصري.

وأكد زين، في تصريحات صحفية، أنه لم يُصدر أي قرارات بحق الفنانة آمال ماهر.

وقال زين: “آمال ماهر فنانة كبيرة ولها تاريخ طويل، فلماذا يتم منعها من الغناء أو منع أعمالها”، مؤكدًا أن الإذاعة والتليفزيون المصريين كانا ولا يزالان الداعم الأول للفنانين المصريين، ولهما إسهامات كبيرة في اكتشاف المواهب الغنائية.

والمعروف أن آمال ماهر مغنية مصرية من مواليد القاهرة، 19 فبراير 1985، بدأت الغناء وعمرها 13 سنة عام 1998، منذ ظهورها الأول تركت انطباعاً هائلاً لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

أطلقت آمال ماهر ألبومها الأول اسألني أنا عام 2006 بيد أن انطلاقتها الحقيقية لعالم النجومية كانت عام 2011 مع انطلاق ألبومها الثاني أعرف منين والذي لاقي نجاحاً مذهلاً وضعها في صفوف النجوم الكبار في العالم العربي.