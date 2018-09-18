حقيقة وجود وظائف شاغرة جديدة لدى الجمارك

حقيقة وجود وظائف شاغرة جديدة لدى الجمارك

2018/09/18
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الجمارك السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود وظائف شاغرة لديها.

وأكدت الجمارك ردًّا على تساؤلات في هذا الشأن، أنه لا يوجد وظائف شاغرة في الوقت الحالي، وفي حال توفرها سيتم الإعلان عنها في بوابة الجمارك الرسمية.

وفي سياق آخر، قالت الجمارك: إن الهواتف المحمولة وقطع غيارها معفاة من الرسوم الجمركية، كما سيتم فرض الرسوم الجمركية على إكسسوارات الهواتف المحمولة، ولمعرفة شروط الاستيراد يمكنك زيارة الرابط التالي: هنا 


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