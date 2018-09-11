حليمة بولند تعلق على سقوط النصابين الثلاثة : شكرا لرجال أمن السعودية

المواطن - الرياض

علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مساء اليوم الثلاثاء، على خبر القبض على 3 أشخاص تلقت منهم هدية تحمل انتحال اسم جهة رسمية في المملكة.

وقالت حليمة بولند عبر حسابها بموقع “سناب شات”: “الحمد لله اللي حفظني من هالنصابين.. ألف شكر لرجال الداخلية في السعودية على مجهودهم في حفاظهم على سلامة وأمن كل من يتواجد على أرضهم الطاهرة”.

وقبضت شرطة الرياض على مواطن ومقيمين قدموا هدايا للإعلامية الكويتية حليمة بولند بوصفها من جهات رسمية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لما تم تداوله يوم أمس الأول في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب حليمة بولند المتواجدة حاليًّا في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة، وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

وعليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت، وأسفرت الجهود الأمنية بفضل الله عن القبض أمس الاثنين 30/ 12/ 1439 على من يقف خلف هذه العملية.

ولم تمضِ ساعات على إعلان شرطة منطقة الرياض الإطاحة بمواطن ومقيمين قدموا هدايا للإعلامية الكويتية حليمة بولند بوصفها من جهات رسمية؛ حتى انهالت التعليقات على هذه الواقعة، بالتأكيد على أن يد العدالة تطال كل مُسيء، وأن الحزم مع كل مخطئ هو لسان حال المرحلة.

وتصدر بيان شرطة الرياض بشأن الواقعة الترند في المملكة، في رسالة واضحة مفادها “لا أحد يستطيع الهرب من قبضة رجال الأمن، ومن تطبيق العدالة والنظام… ليكن هذا درسًا لغيرهم”.