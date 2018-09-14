حل لتمويل المواطنين في الأنشطة المُسعودة حتى مليون ريال وبـ8 مميزات

المواطن - الرياض

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الجمعة، “منتج حل” لدعم وتمويل المواطنين في الأنشطة الـ12 المستهدفة بالتوطين.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: إن “حل أوفق لك بتمويل يصل إلى مليون ريال بدون فوائد”.

ولفت إلى أن للتقديم على المنتج على الرابط هنا

وبالنسبة إلى مميزات “حل” وجود تمويل بدون فوائد، مع فترة سماح في السداد تصل إلى 18 شهرًا، وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا، بالإضافة إلى تأهيل ورعاية المشاريع.

وضمن مميزات “حل” أيضًا، وجود برنامج للإرشاد، ودورات تدريبية متخصصة مجانًا، وورش عمل فنية مجانية، بالإضافة إلى استشارات مالية وتسويقية مجانًا.