حمد آل منصور .. بدأ في نجران والنصر مهد طريقه للأخضر

المواطن - مروة نبيل

نجح حمد آل منصور في جذب أنظار المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي إليه، ليُقرر ضمه إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للمشاركة في المعسكر الإعدادي المُقرر انطلاقه، يوم غد الاثنين.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا إعداديًا بداية من الاثنين وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، يناير المقبل.

وجاء انضمام حمد آل منصور صاحب الـ25 عامًا، إلى قائمة المنتخب السعودي للمرة الأولى، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الماضية سواء مع النصر حاليًا أو الفيصلي في الموسم الرياضي الماضي.

وبدأ حمد آل منصور مسيرته الكروية في نادي نجران، ولعب في صفوفه خلال الفترة من عام 2013 حتى 2017، ولكنه انتقل إلى فريق الحزم على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر، بداية عام 2016.

وانتقل حمد آل منصور إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في يونيو عام 2017، لمدة موسمين، وشارك معه في 17 مباراة بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وانضم حمد آل منصور إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بداية الموسم الرياضي الحالي، وشارك معه في أولى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون العالمي بوابته للانضمام إلى الأخضر.

ويستطيع نجم نادي النصر، حمد آل منصور اللعب في الظهير أو الجناح الأيسر، ويتميز باللعب بالقدمين.