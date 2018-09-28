حمد آل منصور: نقاط ضعف الجزيرة عامل مساعد لتأهل النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب حمد آل منصور، مدافع نادي النصر، أنه جاهز للمشاركة مع العالمي في مباراة الجزيرة الإماراتي غدًا في إياب دور الـ32 في بطولة كأس زايد للأندية العربية في كرة القدم.

وتحدث آل منصور خلال المؤتمر الصحافي لمباراة النصر والجزيرة قائلًا: أنا جاهز بإذن الله لمباراة الجزيرة غدًا السبت، وغيابي عن المباراة الماضية كان بسبب وعكة صحية.

وتابع آل منصور: أي فريق يُشارك في أي بطولة خارجية يُمثل الوطن وبإذن الله سنحقق الانتصار بدعم الجماهير لإسعادهم.

وأضاف آل منصور: نادي الجزيرة فريق كبير ومباراة الذهاب كانت الأولى لنا في الموسم، وبإذن الله سنكون حريصين على تحقيق الانتصار والتأهل.

وأكمل لاعب النصر حديثه قائلًا: سنسعى لاستغلال نقاط ضعف نادي الجزيرة من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الستة عشر.