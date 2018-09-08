حمد الله وجوميز وبيزيتش.. سباق جديد على لقب الهداف

المواطن - مروة نبيل

جذب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العديد من النجوم الأجانب المميزين، وخاصة في خط الهجوم الذي يضم لاعبين من طراز فريد، ليشتعل السباق على لقب الهداف هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يشهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، منافسة قوية من الأجانب الجُدد والقدامى على لقب الهداف.

ونجح السوري المتألق عمر السومة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المنافسة على هداف الدوري السعودي للمحترفين آخر 4 مواسم، وتوج باللقب 3 مرات، عام 2014، بـ22 هدفًا، وفي العام التالي برصيد 27 هدفًا، وعام 2016 برصيد 24 هدفًا.

واشتدت المنافسة على هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، لينتزع التشيلي روني فرنانديز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، اللقب برصيد 13 هدفًا، واكتفى عمر السومة بـ11 هدفًا، بسبب الإصابة التي منعته من اللعب كثيرًا.

ويدخل الثنائي السومة وفرنانديز منافسات الموسم الرياضي الحالي بطموحات كبيرة، حيث يرغب الأول في استعادة اللقب، فيما يأمل الثاني الحفاظ على هداف الدوري السعودي للمحترفين للعام الثاني على التوالي، ولكن المنافسة لن تكون سهلة عليهم.

ودعمت الأندية السعودية خط هجومها بلاعبين من العيار الثقيل، حيث ضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الثنائي النيجيري أحمد موسى، والمغربي عبدالرزاق حمد الله، ويرغب كل منهما في التتويج بلقب هداف الدوري في موسمه الأول.

واعتاد حمد الله على المنافسة على لقب الهداف باستمرار طوال مسيرته، حيث دائمًا ما يُنهي الموسم مُتصدرًا للقائمة أو في الوصافة، وذلك خلال فترة لعبه في المغرب، النرويج، الصين وقطر، ونفس الأمر للنيجيري أحمد موسى الذي يملك سجلًا تهديفيًّا مميزًا، سواء مع منتخب بلاده أو سيسكا موسكو الروسي، ولكن التوفيق لم يُحالفه في ليستر سيتي الإنجليزي.

وتعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الدبابة البشرية دجانيني تافاريس، نجم منتخب الرأس الأخضر وسانتوس لاجونا، أحد أبرز مهاجمي الدوري المكسيكي، حيث أحرز 20 هدفًا وصنع 4 آخرين، وسيكون مُنافسًا قويًّا للسوري عمر السومة في الراقي.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صفوف بالأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قادمًا من جالطة سراي، ويتميز اللاعب بالقوة البدنية وقدراته التهديفية المميزة، حيث توج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي برصيد 28 هدفًا.

ويعول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كثيرًا على الصربي ألكسندر بيزيتش، لتعويض رحيل التونسي أحمد العكايشي، خاصة أنه يتمتع بخبرة كبيرة للعبه في صفوف أتالانتا الإيطالي وتولوز الفرنسي وغيرهم، ويجيد صناعة وتسجيل الأهداف.