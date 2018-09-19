حملات مكثفة لعمل حائل توقع عددًا من المخالفات

حملات مكثفة لعمل حائل توقع عددًا من المخالفات

2018/09/19
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

نفذ عمل حائل حملات تفتيشية مكثفة، وضبط عددًا من المخالفات.

ويأتي هذا بالتزامن مع انطلاق تطبيق قرار المرحلة الأولى من توطين المهن في منافذ البيع لـ4 أنشطة في سوق العمل.

وفي سياق متصل، كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 2120 مخالفة منذ بداية عام 2018م، منها 1670 مخالفة لقرار التوطين، و450 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1573 إنذارًا.

ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 50258 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة.


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