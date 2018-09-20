حوثي إيران.. يعبث بحضارة وتاريخ اليمن

المواطن - الرياض

عانت الحضارة اليمنية والتاريخ اليمني من عبث ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منذ انقلابها على الشرعية.

ولم تسلم الآثار والحضارة والتاريخ اليمني من انتهاكات الميليشيات الانقلابية في العديد من المناطق على مستوى اليمن.

وشهدت العديد من المناطق الأثرية والتاريخية في اليمن هجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية سواء في صنعاء العاصمة أو تعز وعدن ومأرب والبيضاء والمحويت وغيرها من المدن.

ويطالب أبناء الشعب اليمني بوضع حد لتلك الممارسات والانتهاكات التي طالبت تاريخ اليمن وحضارتها التي تعود لآلاف السنين قبل الميلاد.