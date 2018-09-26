حيل فاشلة لبائعي التبغ في القصيم والحصيلة مصادرة 5008 منتجات

المواطن - القصيم

لم تنطلِ الحيل والممارسات لبائعي التبغ في القصيم على اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال جولتها الميدانية التي نفذتها مساء أمس الثلاثاء بمرحلتها الثالثة بمحافظة عنيزة.

وأعلنت صحة القصيم أنه تمت مصادرة 5008 منتجات من مختلف أنواع التبغ ومشتقاته خلال الجولة.

يذكر أن نظام مكافحة التدخين صادر بمرسوم ملكي ويجري حاليًا تنفيذ جميع ما يختص بهذا النظام بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وبمشاركة عدد من الجهات.