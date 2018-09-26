حيل فاشلة لبائعي التبغ في القصيم والحصيلة مصادرة 5008 منتجات

حيل فاشلة لبائعي التبغ في القصيم والحصيلة مصادرة 5008 منتجات

2018/09/26
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

لم تنطلِ الحيل والممارسات لبائعي التبغ في القصيم على اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال جولتها الميدانية التي نفذتها مساء أمس الثلاثاء بمرحلتها الثالثة بمحافظة عنيزة.

وأعلنت صحة القصيم أنه تمت مصادرة 5008 منتجات من مختلف أنواع التبغ ومشتقاته خلال الجولة.

يذكر أن نظام مكافحة التدخين صادر بمرسوم ملكي ويجري حاليًا تنفيذ جميع ما يختص بهذا النظام بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وبمشاركة عدد من الجهات.


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