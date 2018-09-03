خاص: “المسابقات” تستجيب للضغوط وتغير مواعيد المباريات الجماهيرية

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعمل حالياً على إعادة جدولة بعض المباريات خصوصاً الجماهيرية منها ضمن مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي تحركات لجنة المسابقات نظراً لردة فعل الشارع الرياضي السلبية حول تعارض مباراتي الهلال والفيحاء / الشباب والاتحاد، ما دعا معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة للوم لجنة المسابقات عبر حسابه في تويتر.

ولتعارض المباريات الجماهيرية سلبيات عدة أهمها قلة الحضور الجماهيري في الملعب وتضاؤل فرص الإعلان بسبب تشتت المشاهدين، كما أن تعارض المباريات الجماهيرية من شأنه التأثير سلباً على التغطية الإعلامية للحدث.