خاص: سعوديان فقط مؤهلان للعمل حكم VAR

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن حكمين سعوديين فقط مؤهلان للعمل في التقنية الجديدة المُطبّقة في الملاعب السعودية ” حكم الفيديو”.

ويُشترط للعمل كحكم VAR إجادة اللغة الإنجليزية، وذلك للتواصل مع حكم الساحة الأجنبي.

ولا يوجد في قائمة الحكام الحالية سوى الحكمين تركي الخضير وخالد الطريس ممن يتقنان اللغة الإنجليزية.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهى تعاونه قبل أيام مع الاتحاد الإماراتي فيما يخص انتداب حكام إماراتيين للعمل في تقنية فيديو الحكم المساعد VAR.