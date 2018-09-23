خاص.. وصيف كأس العالم على طاولة الاتحاد

المواطن - طارق سعد

أشار مصدر خاص لـ“المواطن” أن الكرواتي زلاتكو بات خياراً مطروحاً لتولي منصب المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد.

وتولى زلاتكو تدريب منتخب كرواتيا في مونديال روسيا 2018 محققاً مفاجأة من العيار الثقيل بوصوله للنهائي لأول مرة في تاريخ كرواتيا.

وحظي زلاتكو ومنتخبه بإشادات واسعة نظير المستويات الكبيرة في المونديال، حيث توقعت وسائل إعلام عالمية تولي زلاتكو تدريب أحد الفرق المتقدمة في أوروبا .

ويعرف زلاتكو الكرة الخليجية جيداً حيث سبق له تدريب الفيصلي والهلال والعين الإماراتي قبل تحوله لتدريب منتخب بلاده.

وتفاضل إدارة نواف المقيرن بين عدة أسماء تدريبية لتولي المهمة التدريبية خلفاً للمقال الأرجنتيني رامون دياز الذي تمت إقالته بعد الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .