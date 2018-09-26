خالد البلطان: أنا ديكتاتور ديمقراطي والبقية حسابهم عندي

المواطن - محمد سمعة

أكد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أن مهمته كرئيس للنادي صعبة للغاية.

وتحدث البلطان خلال برنامج صدى الملاعب على قناة MBC قائلًا: مهمتي في الشباب تحتاج عملا وجهدا كبيرا ولا أملك عصا سحرية، والدعم الكبير من هيئة الرياضة مُحفز لنا لتقديم الأفضل.

وأضاف البلطان: بعد أسبوعين من الرئاسة تكونت لدي فكرة عن مجريات العمل بالسابق، نبحث عن مداخيل للنادي وحاليًا فقط الحاجة إلى مبدعين في ظل الدعم الكبير من الدولة للرياضة.

وتابع البلطان: تركت الفريق وكان مرصعًا بالنجوم ولكن بسبب ظروف أو أخرى لم يعد هنالك الكم المعتاد من النجوم، ولا أعد الجماهير بالبطولات هذا الموسم، ولكن أعد محبي الشباب بفريق ممتع وقوي كما أعد بإعادة الهيبة للشباب كما كانت.

وأضاف البلطان: لا أنكر وصفي بأنني ديكتاتور ديمقراطي وأنا أستمتع بالعمل داخل نادي الشباب، سنحاول إنهاء قضية اللاعب الليبي مؤيد اللافي ولم أكن على علم بتفاصيل القضية إلا في وقت قريب.

وأكمل رئيس الشباب حديثه قائلًا: سنعمل على الإبقاء على هتان باهبري وعبدالله الخيبري وتركي العمار ومن أولوياتنا المحافظة على النجوم ومكتسبات النادي.

وقال البلطان: نطمح لخطف مركز مؤهل للبطولة الآسيوية في الموسم الجاري، كما نريد التأهل للبطولة العربية والتي أصبحت مثيرة الآن.

وأضاف البلطان: الإثارة هى ملح كرة القدم ومن لا يريدها فعليه أن يكتفي بلعب البلايستشن.

وتابع البلطان: لا أريد الاستعجال في الدخول بسباق الإثارة وسأرتب فريقي أولًا ثم سألتفت للبقية.