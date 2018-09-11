خالد البلطان راجع يقلب المواجع .. أهلًا بعودة القادح

المواطن - محمد سمعه

غمرت السعادة فئات عديدة من جماهير نادي الشباب، بعد الإعلان عن عودة خالد البلطان لرئاسة الليث بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتولى خالد البلطان رئاسة نادي الشباب لمدة عام واحد خلفًا لأحمد عقيل، والذي تقدم باستقالته اليوم لتركي آل الشيخ.

وحرص أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب على تهنئة جماهير الليث بعودة خالد البلطان قائلًا: أهلًا بعودة القادح إلى بيته مجددًا.. وكل الشكر للأستاذ أحمد العقيل على كل ما قدمه للنادي خلال فترة رئاسته.

بينما قال حساب يحمل اسم هادي الفياض: وعاد ليعيد الكل في مكانه الحقيقي، أما الإعلامي محمد الذايدي فقال: ألف مبروك لعشاق الشباب ولجميع الرياضيين عودة الأستاذ خالد البلطان للوسط الرياضي فنحن بحاجة لعودة مثل هؤلاء الرموز لكرة القدم السعودية.

كما قال الإعلامي عبدالعزيز الهشبول: هلا بالطيب الغالي.. عزيز وشوفتك منوه، بينما علق الصحفي محمد البكيري قائلًا: غادر خالد البلطان الشباب والوسط الرياضي مُتوجًا بالذهب وتجربة ثرية لا تُنسى وعاد مجددًا من الباب الكبير.. مرت السنوات ومر الرؤساء من بعدك ولا زلت أنت لها.

بينما وصف الإعلامي وليد الفراج عودة خالد البلطان لرئاسة نادي الشباب بالتاريخية مضيفًا أن الموسم الحالي في الكرة السعودية سيكون ساخنًا وأضاف: شعللتها يا أبو ناصر.

يذكر أن نادي الشباب تُوج بالعديد من الألقاب خلال الفترة الرئاسة الأولى لـ خالد البلطان مثل الدوري السعودي موسم 2005- 2006، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس خادم الحرمين ثلاث مرات.