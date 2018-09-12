خالد البلطان: سأستعيد أي حق سُرق من الشباب .. وسنحتكر منصات التتويج

أكد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الجديد، أن الفترة المقبلة ستكون نارية ومميزة لليث وجماهيره.
وتحدث خالد البلطان لبرنامج في المرمى والمذاع على قناة العربية حيث قال: طلب مني تركي آل الشيخ أن أعود إلى رئاسة الشباب، وأكد أنها رغبة شخصية له.. لذلك لا أستطيع رفض طلب قامة كبيرة مثل آل الشيخ.
وأضاف البلطان: الفترة الآن ذهبية لمن يريد أن يعمل بطريقة احترافية، الدعم الكبير من ولي العهد يساعد أي رئيس على العمل.
وواصل البلطان حديثه قائلًا: دقت ساعة العمل والشباب سيعود بطلًا وقويًّا ومتصدر المنصات.. فقط عطونا وقت.
وتابع رئيس الشباب الجديد: أحتاج إلى فترة بسيطة وبدعم جميع الشبابيين وقدمت الدعوة لأحمد العقيل ليكون نائبًا لي وهو وافق وهذا شرف كبير لي.
وأضاف البلطان: تفاجأت بأن الأهلي يشاركنا في تعويذة الليث وهذا معروف أنه يخص الشباب وإما الأهلي معروف إنه التماسيح.
وقال البلطان: لياقتي كاملة وخالد البلطان سيستعيد أي حق تم أخذه من الشباب، وعلى الجميع ضرب جرس الإنذار ولن نترك حقوقنا.
وأكمل البلطان حديثه قائلًا: حديثي عن تعويذة التماسيح الخاصة بالأهلي مجرد ممازحة، ونحن ما زلنا في البداية.