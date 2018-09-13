خالد البلطان يتعرف على احتياجات نادي الشباب

المواطن - مروة نبيل

تفقد رئيس مجلس إدارة الشباب، خالد البلطان، منشآت النادي الرياضية والإدارية، مساء اليوم الخميس، من أجل التعرف على احتياجاتها ومتطلباتها.

وتجول خالد البلطان في ملاعب كرة القدم، الصالة الرياضية، العيادة الطبية، المتحف، المتجر، المسبح، صالة الألعاب المختلفة، معسكر الفئات السنية، ومعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى مكاتب نادي الشباب الإدارية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن قبول استقالة رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أحمد العقيل مع شكره على ما قدمه في المرحلة الماضية، وتكليف خالد البلطان برئاسة الليوث لمدة عام.

ويحظى خالد البلطان بشعبية كبيرة بين الجماهير الشبابية، حيث سبق أن تولى رئاسة النادي على مدار 10 أعوام، وخلال هذه الفترة توج الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بـ8 بطولات.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ويستعد لملاقاة الفيحاء في الجولة الثانية، مساء يوم الجمعة.