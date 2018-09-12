خالد البلطان يملك الكاريزما ويعرف قواعد اللعبة بسرعة

المواطن - محمد سمعه

تسببت عودة خالد البلطان لرئاسة نادي الشباب في إضافة مزيد من لهب الإثارة والمتعة للموسم الحالي في كرة القدم السعودية.

وجاء تكليف البلطان برئاسة نادي الشباب من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بعد استقالة أحمد العقيل من رئاسة الليث.

وتناول الإعلام السعودي قرار عودة البلطان حيث أكد الكثيرون أن عودة البلطان ستعطي لنادي الشباب كاريزما حقيقية وقوة كبيرة للمنافسة على البطولات.

وتحدث الناقد الرياضي منيف الحربي لبرنامج كورة قائلًا: خالد البلطان شخصية تملك الكاريزما وهو واحد من أبرز الإداريين والذي يتمتع باسم من الذهب في الكرة السعودية، لا شك أن وجوده سيُضيف الكثير لنادي الشباب.

بينما قال الناقد الرياضي عيد الثقيل: أنا أحب خالد البلطان كثيرًا وأنا عاصرت الرجل وهو من صنع هيبة نادي الشباب، وهو يعرف قواعد اللعبة بسرعة، إذا لا يعرف أي مجال فقط دخله فيه وأعطيه وقت وأنا أضمن لك نجاحه.

في السياق ذاته قال أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب: أهلًا بعودة القادح لبيته من جديد.

أما الإعلامي المخضرم وليد الفراج قال: الموسم الحالي سيكون ساخنًا، شعللتها ياأبو ناصر.

وكان خالد البلطان تحدث بالأمس في برنامج “في المرمى” على قناة “العربية” وأكد أن الشباب سيعود بقوة للمنافسة على البطولات واحتكار منصات التتويج، مضيفًا أنه سيُعيد أي حق سُرق من الليث خلال فترة وجيزة.

تولى خالد البلطان رئاسة الشباب في الفترة الأولى من عام 2006 حتى عام 2014 حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم في عهده بالتتويج ببطولة الدوري السعودي موسم 2005-2006، بالإضافة إلى حصد لقب كأس الملك في ثلاث مناسبات.

#منيف_الحربي:

نادي الشباب كبير وعريق قبل خالد البلطان ومعه وبعده ، نادي #الشباب قدم الكثير من النجوم للكرة السعودية ، ولا شك أن الأستاذ #خالد_البلطان من أهم الشخصيات الادارية التي مرت على الأندية السعودية#كورة_روتانا #خالد_البلطان_رئيسا_للشباب pic.twitter.com/m5ToueviBP — برنامج كورة (@korarotana) September 11, 2018

#عيد_الثقيل:

خالد البلطان" هو من صنع هيبة نادي #الشباب ، عاصرت الرجل وتعاملت معه منذ بدايته ، وأقول لك أنه "مدرسة إدارية"#كورة_روتانا #خالد_البلطان_رئيسا_للشباب pic.twitter.com/kGJfpgAxJO — برنامج كورة (@korarotana) September 11, 2018