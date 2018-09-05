خالد المنيف يقدم 6 نصائح للنجاح الوظيفي

المواطن - الرياض

قدم الكاتب خالد المنيف، 6 نصائح للنجاح الوظيفي.

وأكد المنيف، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن النصائح هي:

1- اجعل الوظيفة اهتمامًا مقدمًا لا اهتمامًا وحيدًا.

2- تعامل بحب ومروءة.

3- ثقف نفسك وطورها.

4- وسع علاقاتك.

5- تعلم من أخطائك وأخطاء من حولك.

6- تعامل مع الوظيفة كمرحلة لا حياة دائمة.

وبحسب خبراء ريادة الأعمال، هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن العمل بها لتحقيق النجاح الوظيفي.

وأهم النصائح هي أن يكون الشخص إيجابيًّا؛ لأن الكثير من الناس يحصرون أنفسهم بالوظيفة الحالية لهم، ولكن هناك طرق عدة للخروج من هذه الدائرة السلبية لحياتهم عند تخلصهم من الخوف لتجربة وظيفة جديدة.

وأيضًا يجب تحديد الأهداف، وأن يكون الشخص شغوفًا بأهدافه؛ لأن بعض الناس تفكر على أنه وسيلة لجلب المال فقط، والبعض الآخر يفكر أن الوظيفة هي طريقة لتحقيق هدفه في الحياة، ابدأ بالتفكير فيما تريد تحقيقه في حياتك وأي وظيفة ستمكنك من تحقيق ذلك.

ومن المهم تحمل الضغوط، لأن التحلي بالصبر والمرونة والمثابرة هي أهم المميزات التي تساعدك لتحقيق هدفك المهني، فالخطأ وارد في كل الأحوال.

كما أن العلاقات العامة مهمة، فابحث عن علاقاتك وتواصل معهم للحصول على معلومات حول الوظائف المتاحة، فكلما كنت نشطًا في بحثك عن الوظائف زادت فرصة حصولك عليها.

وضمن النصائح أيضًا “كن واثقًا بنفسك” ولكن ابتعد عن الغرور، حيث يجب أن تثق بقدراتك ومهاراتك الشخصية واختر الكلمات المناسبة عند البدء بالتحدث، وركز على الحديث عن إنجازاتك المهنية بدل التحدث عن نفسك في أي مقابلة عمل تخوضها.

وأخيرًا، تعلم من أخطائك السابقة؛ لأنه لا أحد يصل إلى أهدافه بدون أي عرقلة، فيجب أن نتعلم من أخطائنا السابقة حتى نتجنبها مستقبلًا.