خالد بن أحمد: الرباعي العربي واضح وقطر تضع العراقيل وتبث الأكاذيب

خالد بن أحمد: الرباعي العربي واضح وقطر تضع العراقيل وتبث الأكاذيب

2018/09/10
الساعة 12:37 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قارن وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، بين موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وبين قطر.

وأكد خالد بن أحمد، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الدول الأربع تقدم مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر، في حين تضع الدوحة العراقيل وتبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه.

وشدد وزير خارجية البحرين أن ما تفعله قطر عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاق الرياض.

وقرر الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، لضلوعها في دعم جماعات إرهابية، والتدخل في شؤون الدول العربية، وظلت الأزمة معقدة حتى اليوم بسبب تعنت الدوحة واستمرار دعمها للإرهاب وارتمائها في أحضان إيران وتركيا.


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