خالد بن سلمان: أمن مضيق باب المندب والقرن الإفريقي من أمن المملكة

المواطن - الرياض

رفع سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أسمى آيات التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة توقيع اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا.

كما توجه بالشكر لجهود الأشقاء في دولة الإمارات، مؤكدًا أن اتفاق جدة التاريخي أنهى 20 عامًا من الصراع في منطقة حيوية بالعالم، وهو ما يؤكد أن إحدى ركائز سياستنا الخارجية هو السعي لإرساء السلام والاستقرار.

وأضاف: “لطالما كانت المملكة ركيزة للسلام في المنطقة والعالم، ولم تألُ جهدًا في ذلك في العديد من الدول وعلى رأسها فلسطين ولبنان وأفغانستان وغيرها الكثير. وبينما تشرع بعض الدول في زرع الخلافات والانقسامات الطائفية، تسعى المملكة إلى حل الخلافات وحفظ الأمن وترسيخ الرخاء الاقتصادي”.

وأكد خالد بن سلمان أن أمن البحر الأحمر وبالأخص مضيق باب المندب والقرن الإفريقي هو من أمن المملكة والمنطقة والعالم أجمع؛ حيث يمر ما يقارب من 15% من حجم التجارة الدولية، وسوف تستمر المملكة في السعي لحفظ الأمن في هذه المنطقة من الأخطار الخارجية بما فيها الميليشيات المدعومة من إيران وكذلك القرصنة.