خالد بن سلمان يبحث مع وكيلة الخارجية الأمريكية علاقات التعاون

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أمس، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي إندريا تومسون.

وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط المتينة بين البلدين، إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالتطورات الإقليمية والعالمية.