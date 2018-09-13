خالد بن سلمان: يجب معاقبة قتلة الحريري.. ووضع حد لاغتيالات أنظمة الغدر

المواطن - الرياض
شدد سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، على ضرورة معاقبة قتلة الشهيد رفيق الحريري.
وقال خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي: “بعد ١٣ عامًا من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري- رحمه الله- وباسل فليحان ورفاقهما، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربعة أعضاء من ما يسمى بحزب الله”.
وتابع سفير المملكة لدى واشنطن: “لا يزال قاتلوه أحرارًا مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران”.
وأضاف: “على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الشهيد الحريري- رحمه الله- المسؤولية ومعاقبتهم ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها”.
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