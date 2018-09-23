خالد بن سلمان ينشر فيديو نادراً للمؤسس منذ 83 عاماً: مَن هذا الطفل بجانبه؟

المواطن - الرياض

نشر سفير خادم الحرمين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي، مقطع فيديو نادر، تضمن نصاً مسجلاً لكلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، حيث علق عليه قائلاً: “إن الكلمة كانت في حج عام ١٣٥٧، ويظهر فيها خادم الحرمين الشريفين الطفل الذي بجانبه”.

وأضاف سفير المملكة: “رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد، وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده إلى أعلى مصافّ المجد والرفعة”.

وتابع قائلاً: “بين هذا وذاك مسيرة أمة ووحدة وطن، منذ فجر الفتح في الخامس من شوال قبل ١٢٠ عاماً، إلى يومنا هذا، من نصر إلى نصر، هاماتنا دوماً مرفوعة، مستندين إلى إيمان راسخ وقيم ثابتة لا تلين”.

واستطرد قائلاً: “بين هذا وذاك قامت دولة التوحيد ورفعت رايتها بين الأمم، نصرت الحق، ودحرت المعتدي، ساندت الشقيق، وقبل كل ذلك قامت وما زالت تقوم بأشرف مهمة على وجه الأرض، خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن”.

وأضاف الأمير خالد: “بين هذا وذاك قيادات وضعت نصب عينيها رفعة ورخاء وازدهار المواطن، وشعب مؤمن بقيادته ووحدته وبوطنه في السراء والضراء، نقل بسواعده ما كان اقتصاداً بدائياً إلى مصافّ الدول العشرين الأكبر اقتصادياً”.

وقال: “بين هذا وذاك أئمة ورجال مخلصون، كلما ترجّل منهم فارس قام منهم آخر، بحزمهم وعزمهم، وبجنود التضحية والشهادة والإقدام، جنود هم أحفاد خير البشر، وبالأمس على هجنهم واليوم على أحدث الطائرات والدبابات، اختلفت الأداة، والشجاعة والفداء واحد، سقط أمامهم أعداء الوطن بين مزايد على دين وعلى عروبة، فليعتبر الأشقى من التاريخ”.

وختم الأمير خالد بن سلمان بقوله: “بين هذا وذاك تاريخ عز وشرف، وعهد ثابت مستمر، الله ثم المليك والوطن، عهد دونه أنفسنا وأهلونا، عليه سائرون نحو مستقبل الخير والعز والتقدم تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين”.