خالد مسعد عن صورته الشهيرة: افتخر بمهنتي.. والعمل ليس عيبًا

المواطن - مروة نبيل

علق نجم المنتخب السعودي السابق، خالد مسعد على الصورة الشهيرة التي انتشرت له خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أنه يفتخر بعمله كـ”سائق”.

وقال خالد مسعد خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “الصورة التي انتشرت لي في الحي القديم وأغضبت الناس.. وهي مؤثرة وصورة عادية، والحمدلله لم تكن صورة لي وأنا أسرق لكي يتم انتقادي، فهي أسعدتني جدًا، ولا يوجد مشكلة في تشمير ملابسي”.

وتابع خالد مسعد تصريحاته قائلًا: “البعض غضب لأنني أعمل كدادًا (سائق أجرة).. العمل ليس عيبًا، وأنا أقول لهم افتخر بذلك، فلقد عملت في مهن عديدة، وأقوم بكتابة الشعر وقت الفراغ، والأهم الصيت وليس الغنى .. والحمدلله مسيرتي مشرفة، ولا أشعر بالخجل”.

وعن حفل اعتزاله، علق خالد مسعد قائلًا: “كنت مشتتًا لأنني أمضيت سنوات طويلة بعد الاعتزال دون حفل تكريم أختم به مسيرتي، وأشكر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على تكفله بحفل الاعتزال”.

واختتم خالد مسعد تصريحاته قائلًا: “فضلت أن يكون اعتزالي عن طريق الأهلي .. وأنا ولد النادي الأهلي وهو سبب شهرتي .. حتى لو لعبت مع الاتحاد”.

ويُعد خالد مسعد واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم السعودية، حيث شارك مع الأخضر في 116 مباراة، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، وشارك مع المنتخب في كأس العالم نسختي 1994 و1998، وتوج معه ببطولتي كأس الخليج 1994 وكأس آسيا 1996.

وعلى الصعيد المحلي، يملك خالد مسعد مسيرة مميزة، حيث لعب بين صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 1986 حتى عام 2000، قبل أن يثير الجدل بانتقاله إلى نادي الاتحاد، وأعلن اعتزاله اللعب في عام 2003.