خبراء يحذرون من توقف الإنترنت عن ملايين المستخدمين في هذا الموعد

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

ينتظر العالم مفاجأة صادمة تتعلق بخدمات الإنترنت في مختلف الدول المتصلة بالشبكة العنكبوتية، وذلك بسبب بعض الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية الشبكات، والتي ستتم بحلول أكتوبر المقبل.

وكشف الخبراء أن الإنترنت سيتوقف بشكل شبه كلي عن العديد من المناطق التي تضم ملايين المستخدمين للشبكة العنكبوتية حول العالم، وذلك خلال يوم 11 أكتوبر المقبل، حسب ما ودر في صحيفة ميرور البريطانية.

وحذر الخبراء من أن شركة الإنترنت للأسماء والأرقام ICANN ستقوم بتبديل ما يعرف عالميًا بـ”منطقة الجذر” من أجل حماية جزءًا هامًا من الإنترنت، وهي العملية التي تعرف علميًا باسم KSK Rollover.

وقالت الصحيفة إن هذه العملية الأمنية لشبكات الإنترنت قد يصاحبها بعض الخلل لدى ملايين المستخدمين، حيث ستظهر علامة “فشل الخادم” أمامهم خلال استخدامهم للشبكة العنكبوتية.

وأشار الخبراء إلى أن التأثير الفعلي لعملية الحماية الإلكترونية لشبكات الإنترنت سيكون في 11 أكتوبر المقبل، وربما يتأثر البعض بعد 48 ساعة من بدء العملية.

منطقة الجذر هي الجزء الأخير من عنوان الويب الذي يكتبه متصفحو الإنترنت في الخانة العليا بالمتصفح، وهي تُدار من قبل شركات مختلفة حول العالم أبرزها VeriSign والتي تُدير الرمز “.com”.