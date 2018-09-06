خبر سار لمستخدمي هواتف أيفون القديمة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تستعد شركة أبل الأميركية لإهداء جمهورها من مستخدمي النسخ الأقدم من هواتفها الذكية، فرصة جديدة لتطوير تلك الأجهزة، ومن ثم إضافة بعض القدرات الخاصة لبطارياتها.

وحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن أبل تطرح في الوقت الحالي ولفترة محدودة إمكانية إضافة بعض الخلايا الجديدة داخل البطارية لبعض الهواتف القديمة من أيفون.

وأشارت إلى أن هذا التعديل سيتم مقابل 25 جنيهاً إسترلينياً فقط، وسيمنح البطارية قدرات أكبر على البقاء لفترة أطول دون الحاجة لإعادة الشحن.

وتشمل قائمة الهواتف التي من الممكن إجراء تلك العملية التقنية لها، أيفون SE، أيفون 6، أيفون 6 بلس، أيفون 6S، أيفون 6S بلس، أيفون 7، أيفون بلس، أيفون 8، أيفون 8 بلس، وأيفون X.

وتعكف الشركة الأميركية في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على محفلها السنوي، والذي قد يشهد الكشف عن 3 أجهزة من هواتف أيفون الشهيرة في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقرير إعلامي، فإن أبل سوف تُطلق على النسخة التي تأتي شاشتها بمساحة 6.5 بوصة، والمعروفة برمز “بلس”، اسم “أيفون XS Max”، في حين قد تُطلق على النسخة ذات المساحة الأمامية بمقدار 6.1 بوصة اسم أيفون Xr، فيما سيُطلق على النسخة الأخيرة بحجم 5.9 بوصة اسم “أيفون XS”.