خبير اقتصادي: لا خيار أمامنا إلا تجاوز عقبة إعادة الهيكلة وها نحن نفعل

المواطن - الرياض

أكد الخبير الاقتصادي إحسان علي بوحليقة أن المملكة تستطيع تنويع اقتصادها بدون طرح شركة أرامكو للاكتتاب.

وأضاف بوحليقة في تغريدة له عبر “تويتر” قائلاً: “سنتان منذ بدء الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية وضعت الاقتصاد السعودي في سياق أفضل، وأتاحت خيارات أوسع”.

وتابع الخبير الاقتصادي أن: “المملكة أثبتت خلال 2016-2017 أنها قادرة على كسر الموجات رغم قسوتها، فضلًا أن أحدًا لم يقل إن إعادة الهيكلة ليست عقبة كأداء؛ فقد كانت لعقود التحدي المَهيب الذي نرمقه لكننا نتوجس من اجتيازه”.

وختم بقوله: “رغم قناعتنا أن لا خيار أمام الاقتصاد السعودي إلا تجاوز عقبة إعادة الهيكلة.. وها نحن نفعل”.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي أن السعودية تسير قُدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن النمو في اقتصادها غير النفطي سيرتفع هذا العام على الرغم من أي تأخير في عملية بيع مقررة لأسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أرامكو.

وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية: “أرامكو جزء من برنامج الإصلاح، ولكن أجزاء أخرى تسير قدمًا بشكل جيد”، وذلك حسب ما جاء في وكالة أنباء رويترز الدولية.