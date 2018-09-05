خدمة طبية جديدة لعلاج تضخم البروستات في مكة وسبعيني أول المستفيدين

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أدخل فريق وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية خدمة جديدة وهي علاج تضخم البروستات الحميد المؤدي إلى احتباس البول عن طريق الأشعة التداخلية.

وأكدت صحة مكة المكرمة أنه تم تقديم هذه الخدمة لمريض سبعيني يعاني من احتباس البول المزمن بسبب تضخم البروستات الحميد وعدم الاستجابة للأدوية والاعتماد الكلي على قسطرة البول.

ونظراً لحالة المريض الصحية والتي تجعل من الجراحة التقليدية إجراء عالي الخطورة فقد تم تحويل المريض لأطباء وحدة الأشعة التداخلية والذين عاينوا المريض وراجعوا الفحوصات لعمل الأشعة اللازمة ومن ثم إجراء العملية التداخلية باستخدام التخدير الموضعي فقط.

وأضافت صحة مكة أنه عند متابعة المريض على مدار الأشهر التالية فقد تحسن فيها احتباس البول بشكل كبير وتمت إزالة قسطرة البول بشكل نهائي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء الطبي يعتبر أحد الإجراءات الطبية الحديثة والمثبتة علمياً بمنفعتها لمثل هؤلاء المرضى.