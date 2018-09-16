خربين الهلال ينضم إلى بيراميدز لستة أشهر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع اللاعب السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال على سبيل الإعارة في الفترة الحالية على أن يتم انضمام اللاعب السوري لنادي بيراميدز في شهر يناير المقبل.

وأكد نادي بيراميدز أن عمر خربين سينضم لنادي بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء بشكل نهائي بعد نهاية الموسم.

ويذكر أن عمر خربين كان شارك مع نادي الهلال في مباراة الرائد والتي أقيمت في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف.