خربين وتحدي الـ100 يوم

المواطن - طارق سعد

تُعد صفقة إعارة السوري عمر خربين، مهاجم الهلال، إلى بيراميدز المصري؛ سابقة في تاريخ صفقات المنطقة؛ لأسباب عدة أهمها الفترة الطويلة بين الإعلان وتاريخ سريان عقد الإعارة مع ناديه الجديد.

وسيتعين على عمر خربين الاستمرار بنفس الوتيرة في تدريبات فريقه الهلال لإثبات جدوى الاستعانة به من قبل المدرب جيسوس، خاصة في ظل قرار جيسوس عدم الاعتماد على خربين كرأس حربة أول في مباراتي الدوري، رغم أن خربين خاض مباراة الرائد الماضية في مركز الجناح الهاجم لتعويض غياب سالم الدوسري وكاريلو.

وبحسب بيان الإعارة الهلالي، فقد تفهّم خربين موقف الهلال الذي يطمح في تعزيز الصفوف في الفترة المقبلة، واعدًا بتقديم كل ما لديه خلال الـ100 يوم القادمة قبل انتقاله إلى مصر مطلع يناير2019.