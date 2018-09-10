خريجات الدبلومات الصحية بحفر الباطن يشتكين الظلم.. أين أنتم من رؤية 2030؟

المواطن - حفر الباطن

شكت خريجات الدبلومات الصحية بحفر الباطن، من عدم إدراجهن في تحديد الرغبات، علماً أن المستشفيات عندها نقص كبير وفي حاجة لموظفات بالذات تخصص التأمين الصحي، مؤكدات أن هذا التخصص تم ظلمه.

وشكت إحدى الخريجات قائلة: “ليت بس الإحتياج الصحي ضعيف !! لي اكثر من سنة كل تقديم إداري حفرالباطن تتغيب عن القائمة !! هل يعقل مافي احتياج نسائي لأكثر من سنة جامعة وإدارات ومراكز !! شكوانا لله سبحانه ثم ولاة الأمر”.

وقالت أخرى: “لازم تشاركون وتقومون بدوركم عندكم نقص بجميع التخصصات ليش ما اطالبون وبنات الحفر تعيينهن خارج الحفر.. يعني بس ناصر الصافي اللي يتحرك فيكم ؟؟ ليش ماتساعدونه.. ليش ميتين.. نبي خطابات ومطالبات بالنقص عندكم”.

وتفاعل ماجد العنزي مع مأساة خريجات الدبلومات الصحية بحفر الباطن بقوله: “اللي يقهر اكثر ان الشوؤن الصحيه مازالت تستقطب من الفلبين و الهند وبعض الدول الافريقيه مهن صحيه ،، الاحق ابناء وبنات المحافظه ، لابد من اتخاذ قرار وخطوه تنقذ ابناء المحافظه من وهم الوظيفه .

وقالت لمياء: “للاسف اللي عندهم واسطات . تضبطت امورهم .من ناحيه التمريض، ومن ناحيه ( التامين الصحي )، مو محتاجين لان موظفين ناس بشهايد حاسب من ربعهم .. حسبي الله ونعم الوكيل.

وقالت أخرى شاكية: “عندنا ست مستشفيات، واربع مراكز كلي وسكر واسنان، غير عشرات المراكز، كم موظف تخصصه تامين صحي يعمل فيها ؟، وكم احتياجها، وينكم عن رؤيه 2030، اللي الوزاره تعمل علي تنفيذها”.