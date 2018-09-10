خصم Beinsports .. مؤشر على قرب السقوط

المواطن - طارق سعد

تعيش قنوات Beinsports الذراع الرياضية لشبكة الجزيرة القطرية، أرذل أيامها على مستوى الاشتراكات والإيرادات بسبب عزوف قاعدة المشاهدين الرياضيين في السعودية ومعظم الدول العربية عن المضي في متابعة الأحداث الرياضية على شاشة القنوات القطرية.

كان ذلك جلياً عندما أعلنت قنوات Beinsports عن عروض اشتراك في باقة القنوات الرياضية بخصومات تصل إلى 50% ، وهو مؤشر واضح على عدم قدرة Beinsports على التعافي من نكسة كأس العالم الأخير في روسيا والتي تكبّدت فيها خسائر فادحة بسبب فشل تسويق باقة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالنظر لمبالغ الحقوق التلفزيونية الباهظة التي دفعتها Beinsports على مختلف الرياضات والبطولات، فإن عرض خصم 50% يبرهن على التحول السلبي للقنوات القطرية من حالة جني الأرباح في السنوات الماضية إلى الاكتفاء بتقليل الخسائر، خاصة بعد قرار السعودية مؤخراً بحظر بث القنوات القطرية ومنع الاشتراك فيها بأي شكل من الأشكال.

وتُعد عروض وخصومات Beinsports الحالية سابقة في عالم النقل التلفزيوني الرياضي ومجال الحقوق التلفزيونية للمنافسات الرياضية، حيث تلتزم Beinsports بعقود لسنوات قادمة لمسابقات ورياضات عالمية مما يشكل هاجساً لتلك الاتحادات الدولية بعدم قدرة Beinsports على الالتزام مستقبلاً بمبالغ العقود والاتفاقيات المبرمة.