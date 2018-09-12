خضيرة يُجدد ولاءه لـ يوفنتوس حتى 2021

المواطن - محمد سمعة

جدد اللاعب الألماني من أصول تونسية سامي خضيرة عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي ليستمر مع الفريق لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي يوفنتوس أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري رفض التفريط في خضيرة والذي يمثل قوة كبيرة لفريق السيدة العجوز في منطقة وسط الملعب.

وأبدى خضيرة سعادته بالتجديد مع نادي يوفنتوس مضيفًا في الوقت ذاته أنه سيجتهد مع باقي عناصر النادي الإيطالي لتحقيق التاريخ والأمجاد لليوفي في الموسم الحالي.

يذكر أن النجم خضيرة انضم إلى صفوف يوفنتوس بالمجان في صيف عام 2015 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية عقده مع النادي الملكي.

تُوج خضيرة بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا في عام 2014 في البرازيل.