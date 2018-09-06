خضير البراق لـ”المواطن”: قرار زيادة الأجانب أثرى دوري الأولى..بانتظار مواكبة تلفزيونية لائقة

المواطن - طارق سعد

أبدى خضير البراق؛ الإعلامي المتخصص بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إعجابه بحصاد الجولتين الماضيتين من الدوري خاصة في المعدل التهديفي المرتفع.

وأضاف الإعلامي المخضرم لـ“المواطن”: ” لمست تطوراً فنياً ملحوظاً بسبب إقرار زيادة عدد الأجانب إلى 6+1 و2 مواليد، أنا فقط متحفظ على ضعف التغطية التلفزيونية لمباريات الدوري فقد تم نقل 4 مباريات تلفزيونياً من أصل 20 تم لعبها خلال الجولتين، كما أنه لا يوجد أي برامج مصاحبة لأحداث الدوري، أجد لهم العذر فقد تأخر الناقل أيضاً في مسألة حسم نقل دوري المحترفين ، لذا فإننا نأمل في القادم من الأيام الاهتمام بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى” .

واعتبر البراق الحراك والاهتمام الحالي في مواقع التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى تحولاً إيجابياً، وعلى الأندية التي تخوض المسابقة مواكبة هذا التحول بتفاعل أكثر عبر حسابات الأندية في مواقع التواصل لجذب مزيد من الجماهير لمباريات الدوري .

واختتم البراق تصريحه لـ“المواطن”: “الرابطة وعبر المدير التنفيذي منصور الرفاعي حريصون على انتشار دوري الدرجة الأولى وتسويقه جماهيرياً واستثمارياً بتعميم طلب شعارات الأندية وحثها على التفاعل مع جماهيرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي، كل ما أتمناه مواكبة متميزة من الناقل التلفزيوني للدوري”.