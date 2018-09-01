خطأ لقاء الهلال والفيحاء يتسبب في إيضاح إجراءات سحب سيارة الفائز

المواطن - محمد سمعه

أوضحت الهيئة العامة للرياضة، شروط إعلان الفائز بالسيارة المخصصة لمباراة الهلال والفيحاء في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت هيئة الرياضة، في بيان نُشر عبر حسابها في تويتر، أن الفائز بالسيارة تم اختياره من المقعد رقم 15 من البلوك 2 والممر 10.

ونظرًا لتقارب الأرقام فقد التبس الأمر على مسؤولي الفرز بعد إعلان الفائز بالسحب، لكن تبين بعد الإعلان أن الرقم الذي تم اختياره مخالف للرقم الحقيقي الفائز بالسيارة.

وكان صاحب الرقم الفائز بالسيارة تقدم ببياناته وتم الكشف عن رقمه بعد الكشف عن البيانات وتم إعطاؤه السيارة، وسيتم الكشف التحقيق مع المسؤول والمتسبب في هذا اللبس؛ لضمان عدم تكراره.

وأكدت هيئة الرياضة تقديرها للجميع وإعطاء لكل شخص حقه.