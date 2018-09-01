خطة وبرامج في تعليم الخرج استعدادًا للعام الدراسي الجديد

المواطن - الخرج

أنهت إدارة تعليم الخرج، استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 1439- 1440هـ، وأكملت جاهزيتها لاستقبال أكثر من 64 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وقامت الإدارة بإعداد البرامج التمهيدية لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والبرامج التوعوية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما تم توزيع الكتب الدراسية في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي، إضافة إلى تزويد المدارس بالتجهيزات التعليمية والمكتبية وتوزيع الخطة الأولية في جميع المدارس لتنفيذها ومعرفة المعوقات التي تواجه قادة وقائدات المدارس لتذليلها والعمل على إنجازها في الوقت المحدد، بجانب إعداد برامج استقبال وتوجيه المعلمين الجدد، بحسب وكالة “واس”.