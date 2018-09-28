خطتك العلاجية بالتمارين في المنزل يستهدف أمهات ذوي الإعاقة الحركية

المواطن - تبوك

نظمت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك برنامج “خطتك العلاجية بالتمارين في المنزل” والتي قدمتها أخصائية العلاج الطبيعي بدور الحماص في مركز صوت الفجر.

وبيّنت نائبة رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية سعدا العنزي أن البرنامج استهدف أمهات ذوي الإعاقة الحركية من خلال خطة علاجية بالتمارين المنزلية لأطفالهن وعدم الاعتماد الكلي على المراكز.

أكدت أخصائية العلاج الطبيعي بدور الحماص أهمية التدريب المستمر التدريجي المتكرر للتمارين مشيرة للدور الكبير للأسرة وخاصة الأم في الإرشاد الوقائي العلاجي والتأهيلي والتطويري لذوي الإعاقة الحركية.

شمل البرنامج توضيح بعض تمارين تطوير المهارات الدقيقة من خلال برامج العلاج الوظيفي وكيفية علاج اضطرابات التكامل الحسي والذي يسبب خللاً في الاستجابة للمؤثرات الحسية كما تم تقديم نصائح وإرشادات للأمهات للتعامل مع طفلها المعاق حركياً والاهتمام بنفسها أثناء جلسات علاج طفلها لتجنب الآم الظهر والرقبة.