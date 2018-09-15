خطوات استكمال إجراءات التخصيص عبر بوابة سكني وموقع وزارة الإسكان

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إعلان الدفعة التاسعة من المنتجات والخيارات السكنية والتمويلية في برنامج سكني تستعد بوابة إسكان وموقع برنامج سكني لاستقبال المستفيدين من الدفعة التاسعة لعام 2018 بهدف استكمال إجراءات التخصيص.

ويمكن للمستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لهذا الشهر استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين في استكمال إجراءات التخصيص إلى الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا)، ‏كما دعت مستفيدي ‫صندوق التنمية العقارية إلى الدخول إلى بوابة الصندوق (هنا).

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قد أعلنا اليوم السبت، عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” لعام 2018 التي تستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وبلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، بينما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الدفعة الجديدة شملت 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

وتم خلال دفعة سكني 2018 التاسعة، تخصيص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 بمنطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 أرضاً، إضافة 773 بمنطقة الجوف، و105 بمنطقة الباحة، أما مستفيدو صندوق التنمية العقارية فتتوزع على جميع مناطق المملكة حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدنية المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.

وحول خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 1924 بمنطقة الرياض، و1950 بمنطقة مكة المكرمة، 2355 في المنطقة الشرقية، و515 بمنطقة عسير، و463 في المدينة المنورة، و382 في القصيم، و266 بمنطقة حائل، إضافة إلى 145 في منطقة تبوك.