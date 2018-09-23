خلاف الفجر ينتهي بمقتل مواطن.. والإطاحة بالجاني في عسير

المواطن __سعيد مشهور__ابها

أطاحت نقطة وحدة مرور شعار، التابعة لمرور منطقة عسير، صباح اليوم، بأحد الجناة في وقت قياسي، حيث أقدم فجر اليوم على قتل مواطن (18 عاماً) بثلوث بني عيسى بمحافظة القنفذة؛ إثر خلاف بينهما.

وقام الجاني بإطلاق عدة طلقات من سلاح رشاش كان يحمله، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الجريمة.

وتم تسليم الجاني لشرطة منطقة عسير حسب الاختصاص لاستكمال التحقيقات في الحادث.