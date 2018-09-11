خلال أسابيع.. أوبك تعتزم توقيع اتفاق طويل الأمد

المواطن - متابعة

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قوله، اليوم الثلاثاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من المنتجين المستقلين، قد يوقعون اتفاق تعاون جديد طويل الأمد في بداية ديسمبر.

وكانت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، اتفقوا في يونيو على العودة إلى مستوى الامتثال بنسبة 100 بالمئة لتخفيضات إنتاج النفط، التي بدأ تطبيقها في يناير 2017، بعدما أدى نقص الإنتاج في فنزويلا وغيرها على مدى شهور إلى ارتفاع نسبة الالتزام بالتخفيضات عن ذلك المستوى.

ويسعى منتجو النفط للحفاظ على أسعار جيدة للخام في أسواق النفط، والحد من تخمة المعروض، لضبط الأسواق والأسعار العالمية.