خلفان: حكام قطر نسوا أبناء عمهم في الأحواز ويناصرون الفرس عليهم

المواطن - الرياض

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم: إن تاريخ أجداده بالدوحة يعود إلى عام 1717 ميلادياً قبل ما يقارب 150 عاماً من حكم آل ثاني لقطر.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “أن الدوحة كانت تحت حكم مشيخة أبوظبي آنذاك، وعليه فإنه سيسعى لاسترداد بيوت الأجداد إن آجلاً أو عاجلاً”.

وتابع خلفان قائلاً: “في هذا الموقع يقع منزل جدي الذي بناه في الدوحة سنة 1717 ميلادية قبل حكم آل ثاني عام 1850 م، أي أن جدي تميم الكبير كان قبل آل ثاني في قطر بـ 133 سنة .. وكانت الدوحة تحت حكم مشيخة أبوظبي آنذاك، بيت جدي تميم بيرجع آجلا أو عاجلاً”.

واستطرد قائلاً “هم يريدون أكثر من حفريات في ذلك الموقع لأظهر هيكل منزل جدي. أنا مستعد أحفر على نفقتي.. جدي ذكي الوثيقة والرسمة خلفها علينا.. موجودة .. ومنذ أكثر من 300 عام نحن أهل قطر .. وآل ثاني كانوا في الأحواز .. عند عيال عمهم”.

وأضاف: “جدي يقول إن بني هاجر وآل مرة قبل آل ثاني في قطر .. هذه في مذكراته.. الآن لا تخلونا نطالب بكل أملاكنا تراها بتوصل نصف قطر تقريباً .. فقط نريد بيت الجد على الأقل هذا ما لا يمكن أن أتنازل عنه أنا .. الوثائق البريطانية خير شاهد .. أريد أن أنقب عن هيكل بيت جدي في الدوحة”.

واختتم خلفان تغريدات بقوله : “الكارثة اليوم أن حكام قطر نسوا أبناء عمهم في الأحواز ويناصرون الفرس عليهم .. ماذا نتوقع نحن منهم؟”.