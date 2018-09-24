خوفا من تنظيم الحمدين.. هكذا شارك القطريون أهلهم في المملكة الاحتفال بيوم الوطن

المواطن - الرياض

نشر المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي سعود القحطاني مقطع فيديو ظهر فيه مواطنون قطريون داخل قطر وهم يحتفلون باليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وقال القحطاني معلقا على المقطع عبر حسابه الرسمي “من احتفالات أهلنا في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني، يحتفلون بالسر خوفًا من تنظيم الحمدين والقوات الأجنبية ولكنهم يأبون إلا مشاركة أهلهم في السعودية فرحتهم”.

واختتم القحطاني تعليقه على المقطع بالدعاء لأهل قطر برؤيتهم قريباً بعد زوال غمتهم وهمهم وكربتهم.

من احتفالات أهلنا في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني. يحتفلون بالسر خوفًا من #تنظيم_الحمدين والقوات الأجنبية ولكنهم يأبون إلا مشاركة أهلهم في السعودية فرحتهم.

أقر الله أعيننا بهم قريبًا إن شاء الله بعد زوال غمتهم وهمهم وكربتهم. pic.twitter.com/rzbQ63tuFG — سعود القحطاني (@saudq1978) September 24, 2018