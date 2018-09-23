دبلوماسیون أمریكیون یھنئون قیادة وشعب المملكة باللغة العربية

المواطن - الرياض

قدم أفراد البعثة الدبلوماسیة الأمريكیة بالمملكة تهانیهم لخادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمیر محمد بن سلمان، وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى الیوم الوطني للمملكة.

وهنأ القائم بالأعمال في السفارة الأمريكیة كريستوفر هینزيل متحدثاً باللغة العربیة، في مقطع فیديو نشره الحساب الرسمي للسفارة، القیادة والشعب السعودي بتلك الذكرى نیابة عن القیادة والشعب الأمريكي.

فیما حرص عدد من أعضاء وموظفي البعثة على تقديم التهنئة والتأكید على قوة العلاقة التي تربط البلدين على المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.